Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O filme da Netflix sobre os tesouros que foram roubados da África

Plataforma adicionou ao seu menu o documentário "Dahomey" (2024), que ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS