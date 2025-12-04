Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner em "Eternidade" (2025), filme de David Freyne. Leah Gallo / Divulgação

Eternidade (Eternity, 2025), que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (4), é como se fosse uma mistura adocicada dos dramas Depois da Vida (1998), de Hirokazu Kore-eda, e Vidas Passadas (2023), de Celine Song.

Em Depois da Vida, os burocratas ajudam os mortos a escolher uma única lembrança, que será reencenada, filmada por uma equipe e assistida em uma sala de cinema, se transformando na única memória que eles levarão para o além.

Dirigida pelo irlandês David Freyne, o mesmo de Meus Amores com Amber (2020), a comédia romântica está ambientada no mundo depois da morte, uma cruza de repartição pública com feira de negócios em que funcionários orientam as almas a decidir, no prazo de uma semana, como, onde e com quem querem passar a eternidade.

Larry (papel de Miles Teller) e Joan (Elizabeth Olsen) em cena de "Eternidade". A24 / Divulgação

Em Vidas Passadas, a protagonista é uma escritora casada que vê ressurgir sua grande paixão da adolescência. O que fazer?

Um dilema muito semelhante é imposto à personagem interpretada em Eternidade por Elizabeth Olsen (indicada ao Emmy por WandaVision), que acaba vivendo um triângulo amoroso. De um lado, Joan tem o homem com quem chegou a comemorar 65 anos de casamento antes de os dois falecerem, Larry (papel de Miles Teller, de Whiplash e The Offer); do outro, seu primeiro amor, Luke (Callum Turner, da minissérie Mestres do Ar), que morreu na Guerra da Coreia e desde então ficou esperando a chegada dela a esse posto de transição da existência.

Luke (interpretado por Callum Turner) e Joan (Elizabeth Olsen) em "Eternidade". Leah Gallo / Divulgação

Coescrita pelo diretor David Freyne com o roteirista Patrick Cunnane, a trama de Eternidade começa quando Joan e Larry ainda estão vivos, bem velhinhos e encarnados por Betty Buckley e Barry Primus. Nas palavras da esposa, o marido é um sujeito que só está feliz quando está triste. Mas o companheirismo impera: um não vive sem o outro. Literalmente: pouco depois de Larry morrer inesperadamente, será a vez de Joan, que vinha enfrentando um câncer.

No mundo do além, os personagens remoçam, porque lá as pessoas assumem a forma da época em que foram mais felizes. É por isso que há tantas crianças — mas não muitos adolescentes, como graceja a Coordenadora de Pós-Morte chamada Anna, que é interpretada por Da'Vine Joy Randolph, ganhadora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por Os Rejeitados (2023).

John Early e Da'Vine Joy Randolph encarnam Coordenadores de Pós-Morte em "Eternidade". A24 / Divulgação

Anna e outro Coordenador de Pós-Morte, Ryan (papel de John Early), que é seu rival, têm boas piadas, mas servem sobretudo como guias do próprio espectador no fascinante mundo de Eternidade.

A designer de produção Zazu Myers seguiu à risca o pedido do diretor David Freyne: com inspiração na arquitetura brutalista dos anos 1960, criou um cenário que mescla uma estação de trem, um pavilhão de exposições e um hotel.

"Eternidade": personagens circulam por um pavilhão que expõe opções para a hospedagem eterna. Leah Gallo / Divulgação

Nesse ambiente, os espíritos são bombardeados por outdoors, cartazes, comerciais de TV e vendedores ambulantes. Todos oferecem opções de "hospedagem" na eternidade que são paradisíacas.

Não necessariamente pela paisagem, mas por estarem imunes a problemas terrenos — por exemplo, todo mundo pode fumar sem ter medo de câncer, pois todo mundo já está morto; e ninguém vai morrer por overdose de cocaína. Há o Mundo Livre de Homens, o Mundo do Satanismo, o Mundo de Paris, o Mundo Weimar ("100% sem nazis", promete a propaganda)...

Talvez a duração de Eternidade seja longa em demasia, mas o filme cumpre bem o seu papel de comédia romântica: faz rir e, ao mesmo tempo, apresenta um drama com o qual podemos nos identificar.

A decisão que Joan precisa fazer é irrevogável, e a combinação da terna atuação de Elizabeth Olsen com a integridade imperfeita dos personagens de Miles Teller e Callum Turner contribui para que a gente acredite na incerteza da protagonista: ela realmente não sabe com quem ficar. Como escolher entre a ardência de uma paixão da juventude e o amor que foi construído durante décadas? Como escolher entre o que poderia ter sido e o que foi vivido?

