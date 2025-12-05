Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O filme com George Clooney e Adam Sandler que deve concorrer ao Oscar estreia na Netflix

A comédia dramática "Jay Kelly" (2025) é sobre um astro de Hollywood em crise existencial e tem lições para todos os pais

