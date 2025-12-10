A Paris Filmes divulgou nesta quarta-feira (10) o trailer oficial de Velhos Bandidos, comédia de ação brasileira que traz no elenco Fernanda Montenegro, Ary Fontoura, Bruna Marquezine, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos. O filme tem direção de Cláudio Torres e é uma produção da Conspiração. A estreia nos cinemas está prevista para o dia 5 de março de 2026.
No filme, o casal Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura) planeja um ousado assalto a banco. Para realizar o roubo perfeito, eles precisam de um casal de jovens ladrões.
Portanto, Nancy (Bruna Marquezine) e Sid (Vladimir Brichta), ainda que contrariados, se unem à dupla. No entanto, a nova equipe de ladrões não contava com a insistência de Oswaldo (Lázaro Ramos), um obstinado investigador.
O diretor Cláudio Torres, que tem no currículo Redentor (2004), A Mulher Invisível (2009), O Homem do Futuro (2011) e a série Magnífica 70 (2015-2018), assina o roteiro ao lado de Fabio Mendes e Renan Flumian. Velhos Bandidos conta com as participações especiais de Reginaldo Faria, Vera Fischer, Teca Pereira, Hamilton Vaz Pereira, Tony Tornado, Laila Garin e Nathalia Timberg.
Assista ao trailer de "Velhos Bandidos"
