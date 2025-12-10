Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Cinema brasileiro
O filme com Fernanda Montenegro, Ary Fontoura, Bruna Marquezine, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos

Veja o trailer oficial de "Velhos Bandidos", comédia de ação dirigida por Cláudio Torres que vai estrear em março de 2026

Ticiano Osório

