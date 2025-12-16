Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Imperdível
Opinião

O filmaço sobre trauma que vai te dar um quentinho no coração

Em cartaz na Cinemateca Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana, "Sorry, Baby" (2025) é escrito, dirigido e protagonizado por Eva Victor, indicada ao Globo de Ouro

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS