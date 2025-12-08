Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

O filmaço iraniano que vai ser um grande rival do Brasil no Oscar

Dirigido pelo consagrado Jafar Panahi, "Foi Apenas um Acidente" (2025) está em cartaz nos cinemas de Porto Alegre

