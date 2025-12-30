O Amazon Prime Video adicionou neste mês ao seu menu um filmaço brasileiro ambientado na época da Segunda Guerra Mundial. Trata-se de Cinema, Aspirinas e Urubus (2005), do pernambucano Marcelo Gomes, que recebeu cinco troféus na premiação da Academia Brasileira de Cinema: melhor filme, direção, roteiro original (assinado por Gomes com Paulo Caldas e Karim Aïnouz), fotografia (Mauro Pinheiro Jr.) e edição (Karen Harley). O título disputou outras seis categorias, incluindo melhor ator, com João Miguel, e melhor atriz, com Hermila Guedes.
Este foi o primeiro longa-metragem dirigido por Gomes, que depois assinaria com o cearense Karim Aïnouz o belo Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo (2009). Mais recentemente, ele realizou Retrato de um Certo Oriente (2024) e dividiu com Carol Minêm a minissérie Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente (2025).
Gomes buscou nas lembranças familiares a inspiração para o roteiro. A história se passa em 1942. Fugindo da Segunda Guerra Mundial, o alemão Johann (encarnado por Peter Ketnath, ator nascido em Munique que era radicado no Brasil) é um mascate que viaja com seu caminhão pelo sertão nordestino vendendo aspirina, então um medicamento revolucionário. Em sua jornada, ele cruza com Ranulpho (vivido pelo baiano João Miguel, então estreante em longas), retirante que sonha chegar ao Rio de Janeiro para driblar a fome e a miséria.
Por uns trocados, Ranulpho aceita ajudar Johann, o que inclui promover sessões de cinema ao ar livre nas quais a dupla de mercadores apresenta os milagres de seu remédio. Como resumiu o jornalista Marcelo Perrone em Zero Hora, o convívio e a troca de experiências desses homens, "tão diferentes em suas origens e tão iguais em suas inquietações", enche o filme de graça e ternura. Eles mostram que amizade, solidariedade e esperança são sentimentos dos quais o homem carece sempre, venha ele da Europa arrasada por Hitler ou do sertão assolado pela seca.
