"O Agente Secreto" e Wagner Moura vencem prêmio dos críticos de Nova York

Wagner Moura em "O Agente Secreto" (2025), filme de Kleber Mendonça Filho. Victor Jucá / Divulgação

O Agente Secreto e Wagner Moura foram premiados, respectivamente, como melhor filme internacional e melhor ator pela mais antiga associação de críticos dos Estados Unidos, o New York Film Critics Circle Awards (NYFCC).

Esta é a primeira vez que um ator brasileiro vence a categoria de atuação na história do NYFCC. Já o diretor Kleber Mendonça Filho foi reconhecido pela segunda vez em sua carreira. Em 2020, Bacurau, codirigido com Juliano Dornelles, também venceu o prêmio na categoria de filme internacional.

As vitórias, que alimentam expectativas quanto ao Oscar, foram anunciadas nesta terça-feira (2), dia seguinte ao Gotham Awards, premiação na qual O Agente Secreto foi derrotado por Foi Apenas um Acidente, de Jafar Panahi, na categoria de filme internacional; e Wagner Moura concorreu ao troféu de melhor performance de protagonista, vencida por Sope Dirisu, de A Sombra do meu Pai.

A temporada de premiação segue quente para O Agente Secreto. Nesta quinta-feira (4), Wagner Moura recebe o IndieWire Honors, homenagem promovida pelo site norte-americano especializado na cobertura de cinema e TV. Na sexta-feira (5), o filme pode aparecer na lista de indicados ao Critics Choice Awards, nas categorias de melhor elenco (Gabriel Domingues) e melhor figurino (Rita Azevedo).

Na segunda-feira (8), saem os concorrentes ao Globo de Ouro. A centenária revista Variety, de Hollywood, aposta na presença de O Agente Secreto nos troféus de melhor filme de drama, melhor ator, melhor roteiro (assinado pelo cineasta pernambucano) e melhor filme em língua não inglesa.

Entre outros prêmios, O Agente Secreto conquistou no Festival de Cannes os de melhor direção, melhor ator e melhor filme pela Federação Internacional dos Críticos de Cinema (Fipresci) e, no Festival de Chicago, o Silver Hugo de melhor atuação masculina. O título brasileiro está bem cotado para o Oscar, sobretudo nas categorias de melhor ator e melhor filme internacional. As indicações serão divulgadas pela Academia de Hollywood em 22 de janeiro. Antes, no dia 16 de dezembro, sai a lista dos 15 semifinalistas do Oscar internacional.

Nos Estados Unidos, O Agente Secreto já estreou nos cinemas de Nova York e nesta sexta chega a Los Angeles, São Francisco e Boston. A partir de 19 de dezembro, será a vez de Chicago, Filadélfia, Atlanta, Seattle e Austin, entre outras cidades.

No Brasil, já teve mais de 910 mil ingressos vendidos. Está prestes a se tornar o segundo longa brasileiro lançado em 2025 a alcançar 1 milhão de espectadores, depois de Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa.

