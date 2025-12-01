Na declaração homofóbica de Abel Braga, a emenda saiu pior do que o soneto

O técnico do Inter, Abel Braga, na entrevista coletiva concedida no domingo (30). Jeff Botega / Agência RBS

Não costumo me manifestar sobre o mundo do futebol, mas abomino toda forma de preconceito — racial, sexual, social, religioso, contra pessoas trans, contra idosos, contra nordestinos etc.

Acho que aprendi desde cedo a reconhecer o outro e a conviver com a diferença, graças aos meus pais e à escola pública: fiz o Ensino Fundamental no colégio estadual Luciana de Abreu, o Ensino Médio no Aplicação e a faculdade de Jornalismo na UFRGS.

Eu já tinha achado desastrosa a tentativa do novo técnico do Inter, Abel Braga, de distensionar no ambiente no Beira-Rio nestes dias em que o clube luta para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Espontaneamente, o treinador soltou uma declaração homofóbica na entrevista coletiva que concedeu neste domingo (30):

— Ó, eu não quero a porra do meu time treinando com uma camisa rosa, porque parece um time de viado.

Menos mal que a frase não provocou risadas na sala de imprensa — mas bem que poderia ter gerado uma crítica imediata. Só em um momento posterior Abel foi questionado sobre a declaração homofóbica e tentou contextualizar:

— Eu tinha que relaxar meu grupo hoje. Entende a malandragem? Vou querer os caras fortes.

Mais tarde, em um texto postado no Instagram, Abel Braga tentou se desculpar:

"Colorados e coloradas, em primeiro lugar reconheço que não fiz uma colocação boa sobre a cor rosa durante a minha coletiva. Antes que isso se prolifere, peço desculpas. Cores não definem gêneros. O que define é caráter. O Internacional precisa de paz e muito trabalho. Vamo, vamo Inter!".

Acho que a emenda saiu pior do que o soneto.

Cores não definem gêneros, é verdade.

Mas caráter define gênero?

O que Abel está dizendo, basicamente, é que pessoas de caráter bom ou íntegro são "homens", os "caras fortes" que ele quer no time, enquanto pessoas de caráter ruim ou fraco são os "viados" a que ele se referiu na entrevista coletiva?

É verdade que o Inter precisa de coragem, entrega, brio e heroísmo para sair do Z-4 do Brasileirão e evitar a queda para a Série B.

Mas só heterossexuais têm essas características?

Puxa, não faltam exemplos de indivíduos corajosos e heroicos na comunidade LGBTQIA+, muitos deles já retratados no cinema. Dá para fazer uma lista extensa de filmes que Abel Braga poderia assistir: Filadélfia (1993), de Jonathan Demme, Madame Satã (2002), de Karim Aïnouz, Milk: A Voz da Igualdade (2008), de Gus Van Sant, Tatuagem (2013), de Hilton Lacerda, O Jogo da Imitação (2014), de Morten Tyldum, Carol (2015), de Todd Haynes, A Garota Dinamarquesa (2015), de Tom Hooper, Tangerina (2015), de Sean Baker, Moonlight (2016), de Barry Jenkins, 120 Batimentos por Minuto (2017), de Robin Campillo, Uma Mulher Fantástica (2017), de Sebastián Lelio, Bixa Travesty (2018), de Claudia Priscilla e Kiko Goifman, Alice Júnior (2019), de Gil Baroni, Bem-vindo à Chechênia (2020), de David France, Rustin (2023), de George C. Wolfe, Homem com H (2025), de Esmir Filho...

Este é um dos grandes baratos dos filmes e das séries: nos permitem conhecer outros mundos, outras vivências. Nos convidam a desenvolver a empatia e, quem sabe, abandonar visões estereotipadas e preconceitos.

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter.