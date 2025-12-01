Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Contra o preconceito
Opinião

Na declaração homofóbica de Abel Braga, a emenda saiu pior do que o soneto

Novo técnico do Inter associou a cor rosa a "viados" e depois misturou caráter com gênero

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS