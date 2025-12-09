Mostra da Semana da Ficção Científica Brasileira 2025 exibe filmes de graça em Porto Alegre

Sessão de abertura inclui o longa "Redenção", de Marcel Kunzler. Redenção / Divulgação

Em comemoração ao Dia da Ficção Científica Brasileira, celebrado em 11 de dezembro, Porto Alegre recebe uma mostra gratuita na Cinemateca Capitólio e no CineCinco, da PUCRS, nesta semana.

A Mostra da Semana da Ficção Científica Brasileira 2025 terá uma programação dedicada ao cinema fantástico gaúcho. Serão 13 produções feitas no Estado na última década, mais um longa-metragem da Bahia.

Conforme o material de divulgação, é "um percurso por futuros possíveis, distopias, cientistas improváveis e universos que só existem porque cineastas locais ousaram inventá-los".

As sessões são gratuitas e abertas ao público.

A organização é da Bactéria Filmes, com apoio da Feevale, e faz parte do RS Fantástico, um ecossistema de inovação de filmes, séries, animações e games do universo fantástico.

Confira a programação

Terça-feira (9), às 19h, na Cinemateca Capitólio

20ª Atmosfera (2024), de Emmanuell Hartmann

(2024), de Emmanuell Hartmann Redenção, (2016), de Marcel Kunzler

Quarta-feira (10), na Cinemateca Capitólio

Stone Heart (2021), de Humberto Rodrigues

(2021), de Humberto Rodrigues Contos do Amanhã (2020), de Pedro de Lima Marques

Quinta-feira (11), na Cinemateca Capitólio

O Primeiro e o Último (2025), de Daniela Israel

(2025), de Daniela Israel Abrigo Nuclear (1981), de Roberto Pires

Quinta-feira (11), no CineCinco da PUCRS