Mostra da Semana da Ficção Científica Brasileira 2025 exibe filmes de graça em Porto Alegre

Em comemoração ao Dia da Ficção Científica Brasileira, celebrado em 11 de dezembro, Porto Alegre recebe uma mostra gratuita na Cinemateca Capitólio e no CineCinco, da PUCRS, nesta semana.
A Mostra da Semana da Ficção Científica Brasileira 2025 terá uma programação dedicada ao cinema fantástico gaúcho. Serão 13 produções feitas no Estado na última década, mais um longa-metragem da Bahia.
Conforme o material de divulgação, é "um percurso por futuros possíveis, distopias, cientistas improváveis e universos que só existem porque cineastas locais ousaram inventá-los".
As sessões são gratuitas e abertas ao público.
A organização é da Bactéria Filmes, com apoio da Feevale, e faz parte do RS Fantástico, um ecossistema de inovação de filmes, séries, animações e games do universo fantástico.
Confira a programação
Terça-feira (9), às 19h, na Cinemateca Capitólio
- 20ª Atmosfera (2024), de Emmanuell Hartmann
- Redenção, (2016), de Marcel Kunzler
Quarta-feira (10), na Cinemateca Capitólio
- Stone Heart (2021), de Humberto Rodrigues
- Contos do Amanhã (2020), de Pedro de Lima Marques
Quinta-feira (11), na Cinemateca Capitólio
- O Primeiro e o Último (2025), de Daniela Israel
- Abrigo Nuclear (1981), de Roberto Pires
Quinta-feira (11), no CineCinco da PUCRS
- O Menino das Estrelas (2019), de Irmãos Christofoli
- Magnética (2020), de Marco Arruda
- Luna 13 (2017), de Felipe Barros
- Stardust (2019), de Zaracla
- 1947 (2017), de Giordano Gio
- Mulher Ltda (2019), de Taisa Ennes
- A Princesa Morta do Jacuí (2018), de Marcela Ilha Bordin
- Carcinização (2023), de Denis Souza