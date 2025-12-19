Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Cinema
Opinião

Filme da Noruega com oito indicações ao Globo de Ouro tem sessões de pré-estreia em Porto Alegre

Exibições de "Valor Sentimental" serão neste sábado (20), no Cinesystem Bourbon Country, no GNC Moinhos e na Sala Paulo Amorim

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS