Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Sucesso de bilheteria
Opinião

Filmaço sobre o mundo da Fórmula 1 estreia no streaming

Disponível a partir desta sexta-feira (12) no Apple TV+, "F1: O Filme" (2025) é estrelado por Brad Pitt, homenageia Ayrton Senna e tem Lewis Hamilton como produtor

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS