Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Cinema gaúcho
Opinião

Filmaço sobre a vida e a morte em cidade do RS estreia no streaming

Vencedor de quatro Kikitos, documentário "5 Casas" (2021), de Bruno Gularte Barreto, está disponível no Looke, que pode ser acessado via Amazon Prime Video, e na Sulflix

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS