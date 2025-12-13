Estreia na Netflix o último filme que venceu os "big five" do Oscar

A Netflix acaba de adicionar ao seu menu O Silêncio dos Inocentes (The Silence of the Lambs, 1991). Trata-se do último filme que conquistou as cinco principais categorias do Oscar, prêmios conhecidos em Hollywood como big five: melhor filme, direção (Jonathan Demme), ator (Anthony Hopkins), atriz (Jodie Foster) e roteiro (no caso, adaptado por Ted Tally a partir do romance policial de Thomas Harris).
Essa façanha só ocorreu em outras duas ocasiões. Primeiro com a comédia romântica Aconteceu Naquela Noite (1934), dirigido por Frank Capra, estrelado por Clark Gable e Claudette Colbert e escrito por Robert Riskin a partir de um conto de Samuel Hopkins Adams. Depois, Um Estranho no Ninho (1975) levou os troféus de melhor filme, direção (Milos Forman), ator (Jack Nicholson), atriz (Louise Fletcher) e roteiro adaptado (Lawrence Haubman e Bo Goldman, baseado no romance de Ken Kesey).
Morto em 2017, aos 73 anos, Demme era, à época de O Silêncio dos Inocentes, um dos diretores mais prestigiados dos EUA, graças a títulos como Totalmente Selvagem (1986), De Caso com a Máfia (1988) e Filadélfia (1993). Mais adiante, assinaria, entre outros filmes, Sob o Domínio do Mal (2004) e O Casamento de Rachel (2008).
O Silêncio dos Inocentes narra a insólita e perigosa parceria que se forma entre uma jovem e talentosa agente do FBI (a polícia federal dos EUA), Clarice Starling, e um psiquiatra psicopata, o doutor Hannibal Lecter. A ambiciosa policial terá de contar com ajuda do brilhante canibal para capturar outro assassino serial.
Embora Hannibal já tivesse dado as caras (ou os dentes?) em um filme de 1986 realizado por Michael Mann, Caçador de Assassinos (Manhunter, com Brian Cox no papel), foi O Silêncio dos Inocentes que sedimentou o personagem na cultura pop, além de abrir caminho para outros serial killers, como o de Seven: Os Sete Crimes Capitais (1995). Na pele de Anthony Hopkins, Lecter apareceria depois em Hannibal (2001), mas com Julianne Moore substituindo Jodie Foster, e em Dragão Vermelho (2002).
Hannibal: A Origem do Mal (2007), como o título indica, se debruça sobre o seu passado mais remoto. Já o seriado Hannibal (2013-2015) explora o início do relacionamento do psiquiatra (vivido por Mads Mikkelsen) com o investigador Will Graham (Hugh Dancy). E houve ainda a série Clarice (2021), com Rebecca Breeds encarnando a agente Sterling.
É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter.
Já conhece o canal da coluna no WhatsApp? Clique aqui: gzh.rs/CanalTiciano