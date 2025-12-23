Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Cinema gaúcho
Opinião

Dois filmes de Carlos Gerbase são os mais vistos de 2025 em plataforma de streaming

Disponível gratuitamente para assinantes da Claro tv+, Brasiliana TV é um serviço 100% dedicado às produções nacionais

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS