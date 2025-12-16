Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

Dois clássicos inesquecíveis de um gênio do cinema condenado ao esquecimento

Plataforma MUBI adicionou au seu menu as comédias "Quanto Mais Quente Melhor" (1959) e "Se Meu Apartamento Falasse" (1960), de Billy Wilder

