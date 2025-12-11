Contando a história de quatro cientistas brasileiros que sofreram ataques por causa das suas pesquisas, o documentário Ciência na Mira (2025, 85 minutos) estreia nesta quinta-feira (11), às 22h30min, no canal Curta!. Além de cinco exibições até o dia 15 no canal por assinatura, o filme estará disponível na plataforma de streaming CurtaOn.

Conforme o material de divulgação, o documentário tem como eixo central o embate entre negacionismo e a resistência de pesquisadores que lutam para que a ciência continue existindo. Para fazer isso, o diretor Rafael Figueiredo e a roteirista Cristina Gomes acompanharam a trajetória de Larissa Mies Bombardi, Marcus Lacerda, Debora Diniz e Ricardo Galvão.

Bombardi, do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo (USP) precisou deixar o Brasil por causa das ameaças que recebeu depois de publicar, em 2017, o atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil, que detalha o impacto dos pesticidas na agricultura.

Lacerda, infectologista, especialista em saúde pública da FMT–Manaus, foi autor de uma pesquisa sobre o uso de cloroquina no início da pandemia e passou a circular sob escolta após receber ameaças.

Da Universidade de Brasília (UnB), Diniz é referência em bioética, estudos feministas e direitos humanos. Ela foi perseguida por sua atuação em defesa da descriminalização do aborto e também saiu do Brasil.

Ciência na Mira tem produção da COOPAS e apoio institucional da Fundação Oswaldo Cruz. A equipe reúne ainda Juarez Pavelak (direção de fotografia), Paula Lagoeiro e Luana Dias (produção), Betânia Furtado (pesquisa e assistência de direção), Plínio Nascimento (assistência de produção executiva) e Henrique Alqualo (montagem). A trilha é de Fernando Aranha e Guga Bruno, com som de Cristiano Scherer e finalização de imagem de Bruno Ribeiro. As gravações ocorreram entre maio e junho de 2024 no Brasil e na Europa.

Antes da chegada ao Curta!, o filme já havia circulado por universidades, instituições e festivais no Brasil e no exterior, incluindo sessões na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no INPE Amazônia durante a COP 30 e no Festival Brésil en Mouvements, em Paris. Cada exibição foi acompanhada de debates que reuniram membros da comunidade científica, jornalistas e ativistas.

Confira os horários de exibição no Curta!

Quinta-feira (11): 22h30min

Sexta-feira (12): 02h30min e 16h30min

Sábado (13): 15h

Domingo (14): 21h45min

Segunda-feira (15): 10h30min

