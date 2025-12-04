Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Cinema brasileiro
Diretora gaúcha premiada apresenta seu novo filme em Buenos Aires

Cristiane Oliveira participa do evento de mercado Ventana Sur com "Ela Foi Ali Guardar o Coração na Geladeira", que é codirigido por Gustavo Galvão

Ticiano Osório

