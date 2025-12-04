Cena de "Ela Foi Ali Guardar o Coração na Geladeira". Bruno Polidoro / Divulgação

Diretora dos premiados filmes Mulher do Pai (2016), A Primeira Morte de Joana (2021) e Até que a Música Pare (2023), a gaúcha Cristiane Oliveira está nesta semana em Buenos Aires, onde participa, até sexta-feira (5), do mais prestigiado evento da América Latina para títulos em fase de finalização. Trata-se da seção Cópia Final do Ventana Sur, um mercado de obras e projetos de cinema e televisão latino-americanos realizado anualmente. A organização é conjunta entre o Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais da Argentina, a Agência de Cinema e Audiovisual do Uruguai e o Marché du Film, do Festival de Cannes, na França.

Primeiro longa-metragem produzido pela empresa de Cristiane, a Crisol Filmes, de Porto Alegre, em parceria com a 400 Filmes, de Brasília, o filme se chama Ela Foi Ali Guardar o Coração na Geladeira (She Put Away Her Heart in the Fridge no título internacional, em inglês). Foi codirigido pelo brasiliense Gustavo Galvão, após oito títulos em colaboração — os três longas assinados pela gaúcha, nos quais Galvão assumiu as funções de corroteirista e/ou de produção, e cinco por ele, nos quais ela foi corroteirista e também produtora. A dupla apresenta a obra no Ventana Sur graças ao apoio do Projeto Paradiso.

— Com aumento da produção cinematográfica a cada ano, o cenário de festivais de cinema está cada vez mais competitivo. Poder estar no Ventana Sur em contato direto com curadores e agentes internacionais é uma grande oportunidade, além de o projeto concorrer a prêmios que apoiam a finalização e distribuição internacional do filme — conta Cristiane.

Gustavo Galvão e Cristiane Oliveira, diretores de "Ela Foi Ali Guardar o Coração na Geladeira". Erica Urech / Divulgação

Não é o primeiro evento de work in progress (WIP) de que Cristiane Oliveira e Gustavo Galvão participam. O filme fez parte também da edição especial do tradicional Cinéma en Construction, organizado em São Paulo pelo festival Cinélatino Toulouse, em julho, e ainda da primeira edição do WIP Mostra, da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, em outubro.

Ela Foi Ali Guardar o Coração na Geladeira foi rodado em três cidades uruguaias (Montevidéu, Maldonado e Punta del Este) e em Porto Alegre. O filme traz no elenco as duas atrizes de Mulher do Pai: a uruguaia Verónica Perrotta e a gaúcha Maria Galant. O drama acompanha a jornada de Luiza, que recebe vídeos de um desconhecido no Uruguai revelando uma chocante verdade sobre sua família.

A equipe inclui o diretor de fotografia Bruno Polidoro, a montadora Tula Anagnostopoulos e a diretora de arte Adriana Nascimento Borba. A trilha sonora original é do cultuado guitarrista norte-americano Lee Ranaldo, ex-membro da banda Sonic Youth.

