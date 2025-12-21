Lionsgate / Divulgação

Presente em 11 Estados, incluindo o RS, a rede Cinesystem preparou uma baita promoção para o dia 1º de janeiro. Nessa data, o primeiro espectador a comprar presencialmente pelo menos uma entrada em cada multiplex vai ganhar um ano de cinema grátis.

A promoção é válida para as salas do Cinesystem em Porto Alegre — no shopping Bourbon Country, no espaço recentemente remodelado e rebatizado como Loof —, em Rio Grande e em São Leopoldo.

Também haverá prêmio para os nove clientes subsequentes, por cinema, que efetuarem a compra: um ano de pipoca grande totalmente "na faixa". Para os cinemas que não funcionarem no dia 1º, a promoção será válida no dia 2 de janeiro.

Samara Vilvert, gerente de marketing da Cinesystem, comenta:

— 2025 foi um marco para a nossa forma de lidar com o consumidor. Passamos a investir com ainda mais força em campanhas que transformem o cinema, levando o cliente a uma experiência além do filme. E foi muito bom poder contar com o engajamento do público, que abraçou as nossas ideias e tornou os momentos ainda mais especiais. Nessa virada de ano, vamos retribuir ao menos um pouco de todo esse carinho, presenteando dezenas de pessoas pelo país.

ATENÇÃO: os benefícios de ingresso e pipoca grande grátis serão limitados a um resgate por semana, sendo o prêmio pessoal e intransferível e concedido mediante a apresentação do voucher no cinema. A ordem de premiação será definida exclusivamente pela sequência de atendimento registrada no sistema do caixa de cada unidade.

Se você quiser participar da promoção, convém acessar o site da exibidora (cinesystem.com.br) e conferir a lista de cinemas que estarão em operação no dia 1º de janeiro. Vale, também, já pensar em qual filme quer ver. Neste momento, não dá para precisar todos os títulos que estarão em cartaz no Cinesystem de Porto Alegre, mas é certo que o thriller erótico A Empregada (The Housemaid, 2025) estreia justamente no dia 1º de janeiro. Estrelado por Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Brandon Sklenar, é a adaptação do homônimo sucesso literário escrito por Freida McFadden. A direção é de Paul Feig, o mesmo de Missão Madrinha de Casamento (2011) e Uma Segunda Chance para Amar (2019).

