Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Programe-se
Notícia

Cinema em Porto Alegre vai dar um ano de ingresso grátis

Prêmio será do primeiro a comprar entrada presencialmente em 1º de janeiro no Cinesystem. Promoção também é válida nas em Rio Grande e São Leopoldo

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS