Amanda Seyfried e Sydney Sweeney em "A Empregada" (2025). Lionsgate / Divulgação

Presente em 11 Estados, incluindo o RS, a rede Cinesystem preparou uma baita promoção para o dia 1º de janeiro — ou para a sexta-feira (2), caso as salas não funcionem na quinta. Nessa data, o primeiro espectador a comprar presencialmente pelo menos uma entrada em cada multiplex vai ganhar um ano de cinema grátis.

A campanha é válida para as salas do Cinesystem em Porto Alegre — no shopping Bourbon Country, no espaço recentemente remodelado e rebatizado como Loof —, em Rio Grande e em São Leopoldo.

Ao contrário do que havia sido divulgado anteriormente, o cinema da Capital e o de São Leo estarão fechados nesta quinta, portanto, a promoção vai valer na sexta.

Também haverá prêmio para os nove clientes subsequentes, por cinema, que efetuarem a compra: um ano de pipoca grande totalmente "na faixa".

Samara Vilvert, gerente de marketing da Cinesystem, comenta:

— 2025 foi um marco para a nossa forma de lidar com o consumidor. Passamos a investir com ainda mais força em campanhas que transformem o cinema, levando o cliente a uma experiência além do filme. E foi muito bom poder contar com o engajamento do público, que abraçou as nossas ideias e tornou os momentos ainda mais especiais. Nessa virada de ano, vamos retribuir ao menos um pouco de todo esse carinho, presenteando dezenas de pessoas pelo país.

ATENÇÃO: os benefícios de ingresso e pipoca grande grátis serão limitados a um resgate por semana, sendo o prêmio pessoal e intransferível e concedido mediante a apresentação do voucher no cinema. A ordem de premiação será definida exclusivamente pela sequência de atendimento registrada no sistema do caixa de cada unidade.

Se você quiser saber mais informações, convém acessar o site da exibidora (cinesystem.com.br). Vale, também, já pensar em qual filme quer ver. No Cinesystem de Porto Alegre, estarão em cartaz na sexta-feira Anaconda (a estreia de Selton Mello em Hollywood), Avatar: Fogo e Cinzas (três horas e 17 minutos intermináveis), Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada, A Empregada (thriller erótico com Sydney Sweeney e Amanda Seyfried baseado no best-seller homônimo de Freida McFadden), Eu, que te Amei (confesso que desconheço), Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria (que deve valer a Rose Byrne uma vaga no Oscar de melhor atriz), Valor Sentimental (que tem oito indicações ao Globo de Ouro) e Zootopia 2 (que já ultrapassou a marca de US$ 1,4 bilhão nas bilheterias).

