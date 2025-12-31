Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Programe-se
Cinema de Porto Alegre faz promoção nesta sexta: um ano de ingresso grátis

Prêmio será do primeiro a comprar entrada presencialmente no Cinesystem. Campanha também é válida nas salas da rede em Rio Grande (mas na quinta-feira) e São Leopoldo 

Ticiano Osório

