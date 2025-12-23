"A Odisseia": épico de Christopher Nolan ganha trailer oficial; assista aqui

Matt Damon protagoniza o épico "A Odisseia" (2026), filme dirigido por Christopher Nolan. Universal Pictures / Divulgação

A Universal Pictures divulgou na segunda-feira (22) o trailer oficial do épico A Odisseia (The Odyssey). Trata-se do 13º longa-metragem do cineasta inglês Christopher Nolan, ganhador do Oscar de melhor filme, como um dos produtores, e de melhor direção por Oppenheimer (2023).

Com estreia prevista para 16 de julho de 2026, o filme é uma adaptação cinematográfica do poema escrito pelo grego Homero que é considerado uma obra fundamental no cânone da literatura ocidental. Sequência da Ilíada, a Odisseia teve sua forma escrita publicada provavelmente no século 8 antes de Cristo. Em versos, narra as tentativas do herói Odisseu (ou Ulisses, na versão latina), rei de Ítaca, para voltar a sua terra após a Guerra de Troia, que possivelmente ocorreu entre os anos 1200 a.C. e 1300 a.C.

Enquanto isso, Telêmaco, seu filho, parte em busca do pai desaparecido, e Penélope, sua esposa, é pressionada por outros homens a considerar seu marido morto devido à longa ausência e a casar outra vez, escolhendo um novo rei para Ítaca.

Por causa da obra de Homero, odisseia tornou-se a palavra que designa longas jornadas, sobretudo quando acompanhadas de desafios e perigos. O poema influenciou muitos outros clássicos, como a Eneida, de Virgílio, Os Lusíadas, de Camões, e Ulysses, de James Joyce, e já inspirou vários filmes.

Em 1954, Kirk Douglas protagonizou Ulysses, dirigido pelos italianos Mario Bava e Mario Camerini. Em 2000, os irmãos Coen adaptaram a história para a época da Grande Depressão nos EUA em E Aí, meu Irmão, Cadê Você?. Em 2024, houve mais uma releitura, O Retorno, assinada por Uberto Pasolini e estrelada por Ralph Fiennes e Juliette Binoche.

Segundo a sinopse divulgada, a trama do filme de Nolan se passa após a Guerra de Troia: "O guerreiro grego Odisseu (papel de Matt Damon) enfrenta criaturas míticas e deuses em sua jornada de volta para casa, onde sua esposa, Penélope (Anne Hathaway), o aguarda". O elenco estelar inclui Tom Holland, Zendaya, Mia Goth, Robert Pattinson, Charlize Theron e Lupita Nyong'o.

Assista ao trailer de "A Odisseia":

É assinante mas ainda não recebe a minha carta semanal exclusiva? Clique AQUI e se inscreva na minha newsletter.