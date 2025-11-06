Vale a pena ver "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", que estreou no Disney+?

Pedro Pascal em "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos". Marvel Studios / Divulgação

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (The Fantastic Four: First Steps, 2025), que estreou no Disney+ nesta quarta-feira (5), cumpre uma tradição: de 10 em 10 anos, surge nos cinemas uma nova formação da primeira equipe de super-heróis dos quadrinhos da Marvel, criada em 1961 pelo roteirista Stan Lee (1922-2018) e pelo desenhista Jack Kirby (1917-1994).

Trata-se de uma família — e esta é uma palavra-chave na nova trama —, composta por personagens que ganharam seus poderes durante uma missão espacial: uma tempestade galáctica alterou o seu DNA.

Reed Richards, um gênio da ciência, virou o Sr. Fantástico, que tem o poder de esticar seu corpo como se fosse elástico. A esposa dele, Sue Storm, se tornou a Mulher Invisível, que também pode invisibilizar outras pessoas e objetos e também é capaz de criar e manipular campos de força. O irmão dela, Johnny Storm, regula a temperatura de seu corpo a ponto de entrar em combustão — é o Tocha Humana. Ben Grimm é um agregado: o melhor amigo de Reed se transformou no Coisa, um ser rochoso fortíssimo e ultra-resistente.

Primeiros Passos traz a quarta encarnação do Quarteto Fantástico.

Em 1994, Roger Corman (1926-1994), um veterano dos filmes B de Hollywood, dirigiu ilustres desconhecidos (Alex Hyde-White, Rebecca Staab, Jay Underwood e Michael Bailey) em uma adaptação que, de tão ruim, nunca foi lançada.

Em 2005, Tim Story comandou Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans (antes de virar o Capitão América da Marvel) e Michael Chiklis em um filme que parecia mais uma aventura dos Trapalhões do que de super-heróis.

Em 2015, o diretor Josh Trank fez jus a seu sobrenome: é uma tranqueira o filme que tinha no elenco Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan (antes da fama) e Jamie Bell.

Em 2025, Matt Shakman, diretor da ótima minissérie WandaVision (2021), conseguiu juntar o melhor elenco, tanto em talento quanto em prestígio. Seu filme também foi o de maior bilheteria: US$ 521,8 milhões.

Sue Storm é vivida por Vanessa Kirby (nenhum parentesco com o artista Jack Kirby), que concorreu ao Oscar de melhor atriz por Pedaços de uma Mulher (2020) e foi a jovem princesa Margaret na série The Crown.

Ben Grimm também é interpretado por um ator em ascensão: "por baixo" da computação gráfica que dá vida ao Coisa está Ebon Moss-Bachrach, que ganhou dois prêmios Emmy de melhor ator coadjuvante pelo seriado O Urso.

Além de muito bom individualmente, o elenco está bem entrosado em Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, o que faz os momentos de humor soarem mais naturais — ainda que algumas piadas fiquem deslocadas em meio a cenas de perigo. E o filme também acerta na escalação dos vilões: Ralph Ineson, de A Bruxa (2015) e Sede Assassina (2023), empresta seu vozeirão para o gigante Galactus, e Julia Garner, que ganhou três Emmys pela série Ozark, é a Surfista Prateada, arauta do devorador de planetas.

Outro trunfo do filme é a sua concepção visual. A história se passa em um mundo retrofuturista, todo inspirado nos anos 1960 — as roupas, os carros e os programas de TV (como o que reconta a origem do supergrupo) remetem àquela época. O figurino do Quarteto Fantástico merece destaque: dá gosto ver a textura dos elegantes uniformes. Em direção de arte, é um dos filmes mais bonitos da Marvel — só perde para os do Pantera Negra.

Por estar ambientado em um mundo alternativo, Quarteto Fantástico: Primeiros Passos também parece ser o filme mais autocontido da Marvel, ou seja, você não tem de saber nada do que aconteceu em trocentos filmes anteriores nem assistir às fraquíssimas séries de TV. A Marvel deveria fazer mais títulos assim.

Mas, claro, chega uma hora em que esses personagens precisam se conectar com o Universo Cinematográfico Marvel. Ainda bem que isso ocorre apenas na primeira das duas cenas pós-créditos, que tanto serve como chamariz para Vingadores: Destino, previsto para estrear em dezembro de 2026, quanto obriga Reed, Sue, Johnny e Ben a vestirem a camisa de força que a Marvel criou para si mesma, ao desenvolver narrativas interligadas destinadas a culminar em um megaevento.

Há mais pontos positivos, mas para explicar talvez eu tenha que DAR SPOILERS, ok? Então, se você preferir evitar, pode parar a leitura por aqui.

Se quiser continuar, aqui vai:

A ameaça que o Quarteto Fantástico enfrenta pode parecer meio genérica: Galactus, que tem uma fome insaciável, quer consumir a Terra. Mas a proposta que o terrível vilão faz à equipe de super-heróis acrescenta à trama um drama genuíno: Galactus diz que vai poupar a Terra se Reed e Sue entregarem o filho recém-nascido deles, Franklin, uma criança que eles tentaram ter durante dois anos, como os pais revelam na cena de abertura, e que, supostamente, tem um poder imenso.

O que a família fantástica vai fazer: sacrificar um bebê pelo bem de toda a humanidade? O dilema afeta a percepção da equipe pelo público, permitindo ao filme ensaiar, embora de forma tímida, até por causa da curta duração (são menos de duas horas), uma discussão sobre a relação da mídia e da sociedade com o Quarteto Fantástico — ou com os super-heróis em geral, ou com as celebridades e os ídolos em geral.

