"Toy Story 5" tem tablet como vilão; assista ao primeiro trailer

Buzz e Woody em cena de "Toy Story 5" (2026). Disney / Divulgação

Às vésperas do aniversário de 30 anos da primeira exibição de Toy Story (1995), no dia 19 de junho, a Disney e a Pixar lançaram o primeiro trailer de Toy Story 5, filme de animação que tem estreia prevista para 18 de junho de 2026.

Toy Story 5 deve abordar o impacto da tecnologia no brincar das crianças, com a substituição dos brinquedos tradicionais por dispositivos eletrônicos. A turma enfrenta uma ameaça representada por tablets com inteligência artificial em formato de sapo: a antagonista da história se chama Lilypad.

No trailer recém divulgado, os fãs são apresentados a essa nova personagem, que tem a voz original em inglês de Greta Lee, atriz de Vidas Passadas (2023) e Tron: Ares (2025).

Lilypad em cena de "Toy Story 5" (2026). Disney / Divulgação

No elenco de vozes em inglês, Tom Hanks retorna como o leal cowboy Woody; Tim Allen volta a interpretar o astronauta Buzz Lightyear; Joan Cusack "calça de novo suas botas" como a destemida Jessie; e Tony Hale dá outra vez voz ao brinquedo artesanal Garfinho.

O apresentador de TV Conan O'Brien se junta ao time como Smarty Pants, um brinquedo tecnológico criado para ensinar crianças a usar o banheiro.

O diretor Andrew Stanton e a codiretora Kenna Harris disseram: "Foi uma jornada divertida e emocionante explorar como nossa turma favorita de brinquedos clássicos reagiria ao mundo tecnológico em que vivemos atualmente, e estamos muito felizes em compartilhar esse primeiro teaser com o público. Ter a talentosa Greta Lee dando vida a Lilypad, equilibrando um tom lúdico e antagônico com humor e emoção, foi incrível".

Assista ao trailer de "Toy Story 5":

