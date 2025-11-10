Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

"Tela Quente" exibe comédia sobre racismo que foi premiada no Oscar

Vai ao ar nesta segunda (10) "Ficção Americana" (2023), vencedor da categoria de roteiro adaptado e indicado a melhor filme, ator (Jeffrey Wright), ator coadjuvante (Sterling K. Brown) e música original

