Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

"Stranger Things": ator que interpreta Vecna define a 5ª temporada como "explosiva"

O britânico Jamie Campbell Bower veio ao Brasil para divulgar os episódios finais da série da Netflix. Confira entrevista

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS