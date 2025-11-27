"Stranger Things": ator que interpreta Vecna define a 5ª temporada como "explosiva"

Will (Noah Schnapp) e Vecna (Jamie Campbell Bower) em cena da quinta temporada de "Stranger Things". Netflix / Divulgação

A convite da Netflix, na segunda-feira (24) participei de uma entrevista coletiva realizada por vídeo (veja um trecho abaixo) com o ator que interpreta o vilão Vecna em Stranger Things. O britânico Jamie Campbell Bower, 37 anos completados no dia 22, veio ao Brasil para divulgar a quinta e última temporada da série, um fenômeno de audiência e de engajamento.

Mais de três anos se passaram desde o lançamento da quarta temporada. Os episódios finais de Stranger Things vão estrear em três datas. Os quatro primeiros estão disponíveis a partir das 22h desta quarta-feira (26). Outros três serão liberados no dia 25 de dezembro, também às 22h, e o capítulo derradeiro vai ao ar em 31 de dezembro, igualmente às 22h.

A história de Stranger Things 5 se passa em 1987. Hawkins segue abalada pela abertura dos portais para o Mundo Invertido, e os heróis se unem pelo mesmo objetivo: encontrar e matar Vecna (Jamie Campbell Bower), que está desaparecido. Para complicar as coisas, o governo colocou a cidade sob quarentena militar e intensificou a caça a Eleven, a Onze (Millie Bobby Brown), que precisou se esconder novamente.

Millie Bobby Brown como Eleven, a Onze, na quinta temporada de "Stranger Things". Netflix / Divulgação

Vecna tem protagonismo desde a primeiríssima cena, um flashback que revela a conexão do vilão com Will Byers (Noah Schnapp), o garoto cujo desaparecimento, no dia 6 de novembro de 1983, foi o catalisador da trama criada pelos irmãos gêmeos Matt Duffer e Ross Duffer — uma nostálgica e vistosa colcha de retalhos dos anos 1980.

Eles pegaram pedaços de filmes como O Enigma de Outro Mundo (1982), E.T.: O Extraterrestre (1982), Poltergeist: O Fenômeno (1982), Os Caça-Fantasmas (1984), Chamas da Vingança (1984), A Hora do Pesadelo (1984), Os Goonies (1985), Conta Comigo (1986) e Akira (1988).

Resgataram músicas como The Ghost in You (Psychedelic Furs, 1981), Africa (Toto, 1982), Should I Stay or Should I Go (The Clash, 1982), Elegia (New Order, 1985), Running Up That Hill (Kate Bush, 1985) e Master of Puppets (Metallica, 1986).

Destacaram passatempos como o RPG Dungeons & Dragons e peças de memorabilia como os walkie-talkies. E até relembraram a Guerra Fria travada entre Estados Unidos e a então União Soviética.

Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin) e Will (Noah Schnapp). Netflix / Divulgação

Na entrevista, Jamie Campbell Bower falou sobre o que considera ser "o núcleo emocional" de seu personagem e "as razões pelas quais age assim":

— Cheguei à ideia de que é por ressentimento. O ressentimento é como um espinho na veia do amor, por assim dizer, e no fim das contas elimina a humanidade do personagem. A Onze tirou tudo de Henry (o nome de Vecna antes de se tornar um monstro) quando o mandou para o Mundo Invertido. Ela tirou qualquer possibilidade de uma vida normal que ele pudesse ter tido, ou melhor, ela foi mais um motivo para o ressentimento crescer. E então, no final da quarta temporada, Vecna é atacado pelas crianças novamente e, mais uma vez, qualquer esperança para ele é extirpada.

Campbell Bower também comentou sobre o processo de transformação no personagem, que consome horas de colocação de próteses e maquiagem — e que envolve ainda o time de efeitos visuais — e sobre o impacto psicológico de interpretar Vecna:

— Você está explorando o trauma. Quando comecei a abordar o Vecna e o Henry, porque eu os vejo como uma única entidade, visitei um trauma que vem dos primeiros anos de sua infância, particularmente de seu relacionamento com seu cuidador principal (o pai). Eu realmente queria entender a raiva, a fúria, o sentimento de ser um estranho e essa ideia de solidão. E acho que sempre que você explora isso ou qualquer tema artisticamente, é claro que isso se reflete na sua vida. É assim que a arte funciona. Nenhuma arte é feita sem vivenciá-la de alguma forma, você precisa experimentá-la. Foi difícil? Não, mas definitivamente ocupou muito espaço mental.

"Muitos matariam para estar no meu lugar"

Na entrevista com Jamie Campbell Bower para a divulgação da quinta temporada de Stranger Things, eu pude fazer duas perguntas ao ator britânico que interpreta Vecna, o vilão da série. Confira as respostas:

Como você se sente interpretando o grande vilão de uma série que tem personagens tão amados pelo público?

Eu já faço esse trabalho (de ator) há 18 anos. Quando a série surgiu, eu não tinha ideia de quem seria esse personagem quando me convidaram para fazer o teste. Eu tinha uma vaga ideia de que poderia ser alguém com uma inclinação para o lado mais sombrio, mas me sinto confortável nesses ambientes de qualquer forma. Então, eu estava mais ou menos tranquilo com isso. Mas eu senti um grande senso de responsabilidade para com essa série. Senti um imenso senso de dever para com o que Matt e Ross Duffer criaram. Tenho gratidão por ser a pessoa que interpreta esse papel, porque, honestamente, há tantas pessoas que adorariam estar no meu lugar. Há tantas pessoas que matariam para fazer o que eu faço. Quando se trata de ser o vilão de terror ou o cara mau, estou genuinamente muito feliz que tenha dado certo. Eu me lembro de quando a quarta temporada foi lançada e tivemos aquela grande estreia em Nova York, e me lembro que Vecna estava prestes a aparecer na tela e eu não conseguia ficar no cinema porque estava muito preocupado se seria recebido da maneira que precisava ser recebido. Estou feliz que tenha dado certo.

Jamie Campbell Bower, o Vecna de "Stranger Things", durante a passagem pelo Brasil. Netflix / Divulgação

Se você precisasse definir a quinta temporada de Stranger Things em uma palavra, qual seria e por quê?

Deus… É tão difícil escolher uma palavra! É muito difícil escolher uma palavra só. Eu tenho utilizado o termo "explosiva", porque sinto que nós começamos esta temporada em tal ritmo... sabe? Tipo, o risco é tão alto, o nível de ameaça é alto. A cidade está em alerta, as crianças estão em alerta, todo mundo está procurando o Vecna, e esse nível não é diminuído ao longo da temporada. Permanece no máximo durante a coisa toda. Então, acho que "explosiva" seria a palavra que eu escolheria. Se você me dissesse "Use quantas palavras quiser"... Com sorte, vou conseguir falar contigo de novo quando toda a série tiver sido lançada, e então eu poderei ser tão "linguarudo" quanto precisar ser. Mas agora preciso guardar os segredos que precisam ser guardados.

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter.