Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Fim de semana
Opinião

RBS TV exibe primeiro filme da franquia "Rocky" sem Sylvester Stallone

Estrelado e dirigido por Michael B. Jordan, "Creed III" (2023) vai ao ar às 12h30min deste domingo (30), na "Temperatura Máxima"

Ticiano Osório

