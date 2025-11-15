Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Fim de semana
Opinião

RBS TV exibe filme que deu o Oscar de melhor ator a Will Smith

"King Richard: Criando Campeãs" (2021) é sobre o pai das tenistas Venus Williams e Serena Williams. Cinebiografia vai ao ar neste domingo (16)

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS