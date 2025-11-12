Os quatro filmes favoritos do papa Leão XIV

Papa Leão XIV recebeu o ator Robert De Niro no Vaticano na sexta-feira (7). VATICAN MEDIA / AFP

Primeiro papa nascido nos Estados Unidos, Robert Francis Prevost, o Leão XIV, vem estreitando os laços com Hollywood. Em junho, o pontífice da Igreja Católica recebeu pela primeira vez um astro do cinema de seu país: Al Pacino, que estava em Roma para as filmagens de Maserati: Alma de Corrida, cinebiografia dos irmãos que fundaram a célebre fábrica italiana de carros de competição e de luxo.

Na sexta-feira (7), foi a vez de outro gigante da atuação, Robert De Niro, a quem Leão XIV ofereceu um terço. De Niro afirmou à CNN que conhecer o Papa tinha um significado especial: "O meu neto, que morreu de overdose há pouco mais de dois anos, chamava-se Leo".

Neste final de semana, Leão XIV deve ter uma audiência com cerca de 30 cineastas e artistas, como Spike Lee, George Miller, Gus Van Sant, Cate Blanchett, Chris Pine, o casal Alison Brie e Dave Franco, Viggo Mortensen e Adam Scott. Em comunicado, o Vaticano declarou que o Papa "expressou o seu desejo de aprofundar o diálogo com o mundo do cinema, explorando as possibilidades que a criatividade artística oferece à missão da Igreja e à promoção dos valores humanos".

À luz desse encontro, o gabinete do Papa decidiu revelar quatro dos filmes favoritos de Leão XIV, 70 anos, seguindo o modelo consagrado pelo Letterboxd, uma plataforma social para fãs de cinema. Eis os quatro títulos citados: A Felicidade Não se Compra (1946), de Frank Capra, A Noviça Rebelde (1965), de Robert Wise, Gente como a Gente (1980), de Robert Redford, e A Vida É Bela (1997), de Roberto Benigni.

Os filmes destacam temas como família, amizade, companheirismo e otimismo, mesmo nas piores situações. E todos foram premiados no Oscar.

"A Felicidade Não se Compra". RKO / Divulgação

Em A Felicidade Não se Compra, um candidato a anjo tem a missão de ajudar um homem à beira do suicídio, personagem vivido por James Stewart. Então, o sujeito vê como as vidas de todos ao seu redor teriam sido mudadas para pior se ele não tivesse existido. Absolutamente inspiradora, esta comédia dramática tornou-se um clássico de Natal. Disputou o Oscar em cinco categorias, incluindo melhor filme, direção e ator, e pode ser alugada no Google Play e no YouTube.

"A Noviça Rebelde". Fox / Divulgação

A Noviça Rebelde conta a jornada da família austríaca Von Trapp para sobreviver à Segunda Guerra Mundial. Julie Andrews interpreta uma aspirante a freira que se torna governanta na mansão de um capitão e seus sete filhos. Venceu o Oscar nas categorias de melhor filme, diretor, montagem, som e trilha sonora. Está disponível no Disney+.

"Gente como a Gente". divulgação / Divulgação

Gente como a Gente aborda o trauma de uma família após o acidente que vitimou um dos filhos. Ganhou o Oscar em quatro categorias: melhor filme, direção, ator coadjuvante (Timothy Hutton) e roteiro adaptado. Judd Hirsch também foi indicado ao prêmio de coadjuvante, e Mary Tyler Moore concorreu ao de melhor atriz. O título está disponível para aluguel no Amazon Prime Video e no Apple TV.

'A Vida É Bela". Miramax / Divulgação

A Vida É Bela, que foi premiado com o Oscar de filme internacional, de melhor ator (o próprio Benigni) e de música original (Nicola Piovani), ousa ao misturar comédia (na primeira parte, na cidade italiana de Arezzo) com drama, na segunda. O protagonista é um judeu enviado com sua esposa (Nicoletta Braschi) e o filho pequeno para um campo de concentração, onde ele usará da fantasia para esconder do menino os horrores do nazismo. O título está disponível para aluguel no Amazon Prime Video.

