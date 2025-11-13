Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

120 anos de Erico Verissimo
Opinião

Romance gaúcho que ousou atacar a ditadura militar durante os anos de chumbo ganha versão em quadrinhos

"Incidente em Antares" tem sessão de lançamento em Porto Alegre neste sábado (15). Leia entrevista com o roteirista Rafael Scavone e o desenhista Olavo Costa

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS