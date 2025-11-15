Julio Reny desabafa sobre crises, mágoas e a depressão no filme que estreia no dia 20

Julio Reny em cena do documentário "Amor e Morte em Julio Reny" (2025), de Fabrício Cantanhede. Fernanda Etzberger / Divulgação

Não é à toa que Julio Reny se considera o roqueiro mais maldito de Porto Alegre. Recentemente, o músico de 66 anos protagonizou duas histórias tristes, que pelo menos foram compensadas com uma onda de solidariedade e doações.

Em outubro, Julio chegou a colocar à venda o seu único violão, porque estava sem dinheiro para pagar as contas e alimentar seus dois gatos. Agora em novembro, foi espancado ao voltar para casa depois de um show realizado em Viamão. Por causa das agressões, teve as duas retinas descoladas.

É possível que muita gente não soubesse das dificuldades financeiras enfrentadas por um nome seminal do rock gaúcho. Aliás, é fato que muitos jovens mal ou nunca tinham ouvido falar do autor e intérprete de canções como Amor e Morte e Não Chores Lola, ambas gravadas pela primeira vez em 1985.

A partir da próxima quinta-feira (20), uns poderão conhecê-lo mais de perto, outros poderão se reaproximar — e os fãs que nunca o abandonaram poderão revê-lo no cinema, com a estreia do documentário Amor e Morte em Julio Reny (2025).

Julio Reny em foto dos primeiros anos de carreira. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

O filme dirigido por Fabrício Cantanhede já havia sido exibido em sessões especiais na Capital e em festivais no Brasil e no Exterior. Agora, entra em cartaz oficialmente. Por enquanto, é certo que estreia na Cinemateca Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana e no Cinesystem do shopping Bourbon Country.

O documentário retrata não só os perrengues econômicos, mas também a turbulência emocional de seu personagem. A sinopse merece ser reproduzida: na cena roqueira gaúcha desde os anos 1970, Julio Reny levou a trilogia sexo-drogas-e-rock'n'roll a níveis extremos. Entre palcos, cabarés e funerais, o filme narra sua história através de um longo e revelador depoimento do protagonista, que descobriu recentemente que tem esquizofrenia e transtorno bipolar.

A propósito de sexo, no filme Julio rememora a época em que namorava três mulheres simultaneamente: "As três se odiavam, mas sabiam da existência uma das outras".

A propósito de drogas, no filme Julio admite: "Hoje tô com vocês gravando esse filme, ocupado, contando a minha vida, desabafando. Mas amanhã... Amanhã vou ter de entrar na narcotização e esquecer meu tédio e minha solidão, meu sofrimento, das horas que não passam neste apartamento. Até rimou. Poderia virar a letra de uma canção, se eu voltasse a compor".

A propósito de rock'n'roll, no filme Julio diz que vai "morrer sendo um rocker, sendo um roqueiro".

O documentário inclui entrevista com uma das filhas de Julio, Consuelo Vallandro, e depoimentos — ora atuais, ora antigos, em VHS — de Carlos Gerbase, Edu K, Wander Wildner, Carlos Eduardo Miranda (1962-2018), Castor Daudt, Carlos Magno, Mauro Borba, Juarez Fonseca e Claudinho Pereira (1947-2025).

— O Julio é uma pessoa que não entra nos caminhos fáceis, ele prefere fazer as coisas como ele acha que devem ser — diz Gerbase.

— O Julio é um cara que gosta de estar recomeçando, não entendo bem porquê — afirma Edu K.

— Ele sempre passou a impressão de ser um dropout, que não quer se misturar, não por arrogância, mas por um modo de ser, por temperamento, uma característica própria de ser mais ensimesmado — comenta Juarez.

— Quer coisa mais roqueira do que a vida do Julio Reny? Morte da mulher, solidão, essas coisas dele, isso tudo vira lenda — aponta Claudinho.

Julio Reny no filme "Verdes Anos" (1984), de Carlos Gerbase e Giba Assis Brasil. Reprodução / Reprodução

Esses depoimentos fazem um brevíssimo e, obviamente, incompleto resumo da carreira artística e da vida pessoal do porto-alegrense Julio Reni Barbo. Ele havia sido biografado anteriormente pelo jornalista e escritor Cristiano Bastos no livro Julio Reny: Histórias de Amor & Morte (2015), que o autor define como uma biografia "autorizada, mas sincera até doer".

Com voz marcante, ora poderosa, ora delicada, Julio liderou bandas como KM 0, Expresso Oriente, Cowboys Espirituais e Irish Boys; foi ator em filmes fundamentais do cinema gaúcho — Deu pra Ti Anos 70 (1981), de Giba Assis Brasil e Nelson Nadotti, e Verdes Anos (1984), de Carlos Gerbase e Giba Assis Brasil —; e comandou programas como Negras Melodias e A Hora do Jazz entre 1987 e 1997, quando era radialista na Ipanema FM.

Julio Reny à frente da banda Expresso Oriente, nos anos 1980. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Além de Amor e Morte e Não Chores Lola, destacam-se no repertório do cantor, compositor e guitarrista músicas como Cine Marabá, Mil Noites, Uma Tarde de Outubro de 73, Anita, Café Marrakesh, Cão Vagabundo e Jovem Cowboy. Suas canções têm, ao mesmo tempo, frescor e amargura. À frente da Expresso Oriente, formada em 1986, juntou percussão, saxofone e teclado a baixo, guitarras e bateria, criando uma sonoridade tão pop quanto sofisticada. Nos Cowboys Espirituais, que surgiram em 1997, cruzou o rock com o country e com o rap.

As letras, por sua vez, pedem "amor e morte" (Amor e Morte), falam de "coração partido", da "cama vazia" e do "filme sem ilusões" (Não Chores Lola), contam que "quando a natureza humana te destrói, na solidão da noite é o que dói" (Tenha Fé). Têm personagens amargos e solitários, reflexo da própria personalidade de Julio Reny, que se considera tanto um outsider quanto um perdedor.

Márcio Petracco, Frank Jorge e Julio Reny formaram os Cowboys Espirituais nos anos 1990. Marcelo Nunes / Divulgação

No documentário, Julio chega a pedir para parar quando relembra a frustrada participação no festival Rock Unificado, realizado em 1985 no Gigantinho. Um olheiro da gravadora RCA escolheu as bandas que participariam do álbum Rock Grande do Sul, responsável por apresentar ao Brasil Engenheiros do Hawaii, Replicantes, De Falla, Garotos da Rua e TNT. Julio Reny e a KM 0 ficaram de fora.

— É uma dor que eu vou levar para o túmulo, a de não ter estourado nacionalmente Amor e Morte e Não Chores Lola — conta Julio, que credita o desastrado show (a banda atrasou, o som estava baixo, o guitarrista Edu K parecia "tocar amarrado", houve até uma briga na plateia) a um "feitiço brabo" feito por um vizinho, que culpava o músico pela morte por envenenamento de seus cães. — Perdi a minha corrida do ouro. Caí em desgraça com as gravadoras por causa dessa maldita noite, desse maldito show, desse maldito feitiço.

Maldito é uma palavra que Julio Reny usa também para se referir a si próprio. Repare em outros dos depoimentos no documentário:

— Eu sou um maldito do rock gaúcho, essa que é a verdade. Às vezes, levo só meia dúzia (para me ver) no bar e toco por cem reais. Ou menos até, quando tô desesperado.

— Todas as pessoas da minha vida morreram. Perdi toda a minha família, só restaram as minhas filhas, minhas duas filhas dos dois casamentos. Sou um cara muito sozinho, só tenho meus companheiros de estrada e poucas pessoas que me cercam.

Julio Reny no seu quarto, no filme "Amor e Morte em Julio Reny". Fernanda Etzberger / Divulgação

— Eu tô muito doente da catarata, inoperável. Se eu operar, já fico cego, três peritos já me disseram isso. Ou fica cego pela catarata, ou fica cego de vez pela operação.

— Sou um pobre diabo. Um solitário que sofre de depressão, toma remédios fortes pra isso, que tem de tomar remédio pra dormir. Mas sou um homem de fé, sabe? Rezo muito, rezo muito. Sou crente. Sou que nem o Roberto Carlos, um homem de fé, meu ídolo e meu herói.

— Tive muita sorte e muito azar. Sou um pobre coitado que foi condenado à solidão nos derradeiros anos de sua vida. À solidão e ao tédio.

— Quero morrer dormindo e acordar no outro lado. E sei que pelos meus vícios e pelos pecados que cometi eu não vou acordar no paraíso, vou acordar no inferno. Vou rezar pra sair do inferno.

Se a transcrição desses depoimentos não foi suficiente, convém avisar que, apesar de pontuado por músicas radiantes e por momentos de humor, Amor e Morte em Julio Reny tem uma atmosfera soturna e claustrofóbica, realçada pela direção de fotografia em preto e branco, pela trilha sonora instrumental e pelo enquadramento da câmera, quase sempre mostrando apenas o rosto do personagem. Vale inclusive um alerta de gatilho: no filme, Julio Reny revela detalhes de sua tentativa de suicídio.

