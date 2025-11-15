Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Julio Reny desabafa sobre crises, mágoas e a depressão no filme que estreia no dia 20

Documentário retrata as dificuldades financeiras e a turbulência emocional do veterano roqueiro de Porto Alegre

