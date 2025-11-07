Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Ação do início ao fim
Opinião

O novo filme do Predador muda tudo o que a gente sabia sobre a saga

Lançado nos cinemas nesta quinta-feira (6), "Predador: Terras Selvagens" (2025) é o nono título da franquia. Diretor é o mesmo de "O Predador: A Caçada" (2022) e da animação "Predador: Assassino dos Assassinos" (2025)

