Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Violento e modorrento
Opinião

O novo filme baseado em livro de Stephen King é uma bomba

Glen Powell estrela refilmagem de "O Sobrevivente", em cartaz a partir desta quinta-feira (20) nos cinemas

