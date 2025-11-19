Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O filme sobre um baita golpista que está bombando na Netflix

Plataforma adicionou a seu menu "A Grande Mentira" (2019), título estrelado por Ian McKellen e Helen Mirren

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS