Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Comédia ácida
Opinião

O filme sobre aliens e teorias da conspiração que reúne três figurinhas carimbadas do Oscar

Yorgos Lanthimos dirige Emma Stone e Jesse Plemons em "Bugonia" (2025), que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (27)

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS