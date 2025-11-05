Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O filme sobre a melhor mãe do mundo estreia na Netflix

Shirley Cruz e Seu Jorge estrelam longa-metragem de Anna Muylaert que entra nesta quarta-feira (5) no menu da plataforma

Ticiano Osório

