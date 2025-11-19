Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

De volta a 1989
Opinião

O filme sobre a campanha de Silvio Santos para presidente do Brasil

Leandro Hassum e Manu Gavassi estrelam cinebiografia que estreia nesta quinta-feira (20)

Ticiano Osório

