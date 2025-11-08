Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Televisão
Opinião

O filme que pode te fazer rir e chorar no almoço deste domingo

RBS TV exibe "Mussum: O Filmis" (2023) na "Temperatura Máxima"

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS