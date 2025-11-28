Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Em cartaz na Capital
Opinião

O filme para quem acha que cinema argentino é sempre melhor do que o brasileiro

Guillermo Francella encarna 16 personagens em "Homo Argentum" (2025), comédia dos mesmos diretores das séries "Meu Querido Zelador" e "O Faz Nada"

