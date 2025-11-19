Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O filme bonito, caloroso e premiado para ver no Dia da Consciência Negra

Escrito e dirigido por Gabriel Martins, "Marte Um" (2022) retrata sonhos e perrengues de uma família da periferia em Contagem (MG)

