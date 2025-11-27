Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Premiado em Gramado
O filme imperdível sobre duas gurias que ficam amigas no hospital

Estreia nesta quinta-feira (27) nos cinemas "A Natureza das Coisas Invisíveis" (2025), de Rafaela Camelo, ganhador de três Kikitos

