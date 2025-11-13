Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Programe-se
Notícia

O filme gaúcho que venceu o Festival de Brasília tem sessão de graça em Porto Alegre

"Futuro Futuro", de Davi Pretto, será exibido no sábado (15), às 19h, na Cinemateca Capitólio

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS