Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O filme de terror mais visto de 2025 estreia na HBO Max

Depois de arrecadar quase meio bilhão de dólares, "Invocação do Mal 4: O Último Ritual" chega à HBO Max

