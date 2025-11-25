Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

O filme da Argentina no Oscar é muito bom e pode ser visto no Amazon Prime Video

Em "Belén: Uma História de Injustiça" (2025), a diretora e atriz Dolores Fonzi reconstitui caso de aborto que mobilizou o país

