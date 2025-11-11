Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

O filme com Michael B. Jordan e Jamie Foxx sobre racismo e pena de morte estreia na Netflix

Ser negro é ser culpado em "Luta por Justiça" (2019), drama baseado em história real que foi adicionado nesta terça (11) ao menu da plataforma

