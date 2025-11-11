O filme com Michael B. Jordan e Jamie Foxx sobre racismo e pena de morte estreia na Netflix

Michael B. Jordan em "Luta por Justiça" (2019), filme dirigido por Destin Daniel Cretton. Warner / Divulgação

Os fatos reconstituídos em Luta por Justiça (Just Mercy, 2019) aconteceram há quase 40 anos, nos Estados Unidos, mas continuam assustadoramente atuais e ressoam no Brasil.

Adicionado ao menu da Netflix nesta terça-feira (11), o filme conta a história real de Walter McMillian, conhecido como Johnny D. O personagem é interpretado com carinho por Jamie Foxx — talvez seja seu melhor papel depois da temporada de 2004, quando ganhou o Oscar de melhor ator por Ray e concorreu como coadjuvante por Colateral.

Em uma noite de 1987, no Estado do Alabama, Johnny D. voltava do trabalho quando foi abordado pela polícia, sob a acusação de ter assassinado uma moça, branca, de 18 anos. Ele alega inocência — e ele é inocente —, mas acaba preso e levado ao corredor da morte antes mesmo de seu julgamento, que, na falta de provas, é todo baseado no depoimento duvidoso e cheio de contradições de um homem branco, Ralph Myers (Tim Blake Nelson, aproveitando cada segundo em cena).

O advogado Bryan Stevenson (papel de Michael B. Jordan) e Johnny D. (Jamie Foxx) em "Luta por Justiça". Warner / Divulgação

Alguns anos depois, um jovem advogado negro, recém formado em Harvard, surge na penitenciária. Bryan Stevenson (Michael B. Jordan, um dos produtores do filme) quer ajudar os prisioneiros sentenciados à morte que não têm ou não tiveram acesso a uma defesa apropriada. Ele funda com a dona de casa Eva Ansley (Brie Larson) a Equal Justice Initiative, uma organização que existe ainda hoje.

Stevenson, um idealista vindo do Norte — abolicionista na época da Guerra Civil americana (1861-1865) —, vai sentir na própria pele o peso do racismo estrutural dos Estados sulistas. A ironia é que, como um cartaz na cidade e mais de um personagem avisam, estamos em Monroeville, mesmo cenário do clássico romance O Sol É para Todos (1960), em que a escritora Harper Lee narra o drama de um advogado defensor de um negro acusado de estuprar uma mulher branca.

A realidade é muito mais cruel do que a ficção. Na primeira conversa de Stevenson com Johnny D., este último diz ao advogado:

— Você acha que palavras bonitas vão te salvar no Alabama? Terno e gravata vão fazer diferença? A única roupa bonita para um negro é a que estou usando (o uniforme branco do corredor da morte). Aqui, você é culpado desde o momento em que nasce.

É um discurso que se reflete no Brasil, país de tantos casos chocantes de condenações compulsórias por causa da cor. Na época do lançamento do filme nos cinemas, por exemplo, veio à tona a história de um gerente de restaurante que, depois de ter sido roubado, em Niterói (RJ), passou nove meses preso ao ser identificado, por outras vítimas, como um dos ladrões que o assaltaram.

Luta por Justiça emociona ao acompanhar a odisseia de Stevenson para tentar provar a inocência de Johnny D., mas as lágrimas não fecham os olhos para problemas do filme. A direção do havaiano Destin Daniel Cretton é tímida. O roteiro ora se alonga em algumas passagens, ora é elíptico em demasia (por exemplo, o acesso ao caso pelo célebre programa de TV 60 Minutes, fundamental junto à opinião pública, é mal explicado). Mais grave é o retrato dos personagens brancos como vilões caricaturais: é como se o racismo fosse algo pessoal, e não estrutural. Essa abordagem impede uma discussão mais profunda e sistêmica.

Ainda assim, Luta por Justiça examina as consequências do preconceito racial e da existência da pena capital. Entre os momentos mais impactantes, estão aqueles em que Stevenson precisa conter sua fúria diante de humilhações e injustiças, a explosão indignada de Johnny D. e as cenas que ilustram o cotidiano no corredor da morte. Ali, brilha especialmente Rob Morgan, ator de séries como Demolidor, Stranger Things e Lakers: Hora de Vencer e de filmes como Imperdoável e Não Olhe para Cima.

Rob Morgan em cena do filme "Luta por Justiça". Warner / Divulgação

Morgan interpreta Herbert Richardson, vizinho de cela do personagem de Foxx. Com sua voz grave, comove o público ao oferecer reflexões sobre como é saber a hora em que vamos morrer e ao representar o lado humano em um ritual desumano: o da cadeira elétrica, filmada de forma sóbria e, ao mesmo tempo, contundente, graças ao uso de efeitos sonoros.

Herb reconhece seu crime, o que, para algumas pessoas, basta para que mereça essa sentença. Mas e quanto àqueles que foram executados ou aguardam na fila por um delito que não cometeram? Esses não são poucos. Segundo estatísticas trazidas nos créditos finais, de cada nove condenados nos EUA, um não era culpado. Vale correr o risco de matar um inocente?

