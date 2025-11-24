O filmaço de 2001 que finalmente apareceu no streaming

Sissy Spacek e Tom Wilkinson concorreram ao Oscar por "Entre Quatro Paredes" (2001), de Todd Field. Imagem Filmes / Divulgação

Finalmente apareceu no streaming um filme que é tão lindo quanto devastador: Entre Quatro Paredes (In the Bedroom, 2001) está disponível na plataforma Looke, que pode ser acessada via Amazon Prime Video com 30 dias de teste grátis.

O título é dirigido por Todd Field, o mesmo de Pecados Íntimos (2006) e de TÁR (2022), e disputou cinco categorias do Oscar: melhor filme, roteiro adaptado (pelo próprio Field a partir de um conto do escritor Andre Dubus), ator (Tom Wilkinson), atriz (Sissy Spacek, premiada no Globo de Ouro) e atriz coadjuvante (Marisa Tomei).

A história se passa em um subúrbio dos Estados Unidos, onde a superfície serena mal esconde angústias e segredos familiares. Tudo começa com a perseguição amorosa de um casal em uma paisagem campestre. Deitados sobre a grama, banhados pelo sol, os dois manifestam, com poucas palavras, toda a felicidade que pode haver nessa vida.

Marisa Tomei e Nick Stahl em "Entre Quatro Paredes" (2001), filme dirigido por Todd Field. Imagem Filmes / Divulgação

O começo idílico de Entre Quatro Paredes camufla a tempestade que está por vir. Mas é exatamente quando se formam as nuvens da desaprovação, do ciúme, da impunidade e do rancor que fica mais belo o filme.

Aos pouquinhos, o diretor Todd Field vai revelando seu cenário, seus personagens, sua trama. Estamos em Camden, uma pequena cidade do Estado do Maine sustentada pela pesca de lagostas. O rapaz é Frank (Nick Stahl), filho único do médico Matt Fowler (Tom Wilkinson) com a professora de canto Ruth (Sissy Spacek), ambos cinquentões, com quem o calouro de Arquitetura passa as férias de verão. A paixão de Frank é Natalie (Marisa Tomei), mãe de dois meninos e ex-esposa do intrusivo Richard Strout (William Mapother).

Uma tensão, de início quieta, vai surgindo, temperada por diferenças sociais e culturais. Há uma briga, da qual só vemos o antes e o depois. E então, ao fim do primeiro terço, vem a tragédia.

A dor do luto é retratada com comedimento e sentida em graus diferentes. A convivência com alguém que tirou uma vida acaba por ser mais insuportável do que a ausência da vítima. Vão-se os carinhos, os risos e a malícia do início do filme. Surgem o silêncio que condena, o gesto que não perdoa, os olhares que dizem tudo. A angústia sufoca: é como se os personagens estivessem emparedados. Como sair dessa, como encontrar o ar?

