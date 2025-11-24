Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

O filmaço de 2001 que finalmente apareceu no streaming

Plataforma Looke, que tem 30 dias de teste grátis via Amazon Prime Video, adicionou ao seu menu "Entre Quatro Paredes", indicado ao Oscar em cinco categorias

Ticiano Osório

