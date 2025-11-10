Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O filmaço com mais de quatro horas de duração que apareceu na Netflix

Plataforma adicionou ao seu menu "Kill Bill: Vol. 1" (2003) e "Kill Bill: Vol. 2" (2004), que o diretor Quentin Tarantino considera como um filme só

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS