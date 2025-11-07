Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Prepare o capacitor de fluxo
Opinião

O clássico dos anos 1980 que voltou aos cinemas e à Netflix

Seis salas de Porto Alegre exibem desde quinta (6) "De Volta para o Futuro" (1985), que foi adicionado ao menu da plataforma de streaming no dia 1º de novembro

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS