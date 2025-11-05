Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Entrevista
Opinião

"O mundo caminha para um grande blecaute", diz Kleber Mendonça Filho, diretor de "O Agente Secreto"

Representante do país na busca por indicação ao Oscar de melhor filme internacional estreia nesta quinta-feira (6) nos cinemas

