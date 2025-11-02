Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

"O Agente Secreto" tem duas sessões de graça em Porto Alegre nesta segunda-feira

Diretor Kleber Mendonça Filho participa das exibições do filme na Cinemateca Capitólio e na Sala Paulo Amorim, na abertura da 13ª edição do Frapa. Entradas são por ordem de chegada

Ticiano Osório

