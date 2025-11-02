"O Agente Secreto" tem duas sessões de graça em Porto Alegre nesta segunda-feira

Wagner Moura em cena de "O Agente Secreto" (2025), filme escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho. Victor Jucá / Divulgação

Representante do Brasil na busca por uma indicação ao Oscar 2026 de melhor filme internacional, O Agente Secreto terá duas sessões gratuitas em Porto Alegre, com a presença do diretor Kleber Mendonça Filho, nesta segunda-feira (3). No dia 6, o thriller político estrelado por Wagner Moura entra em cartaz oficialmente.

O Agente Secreto é o filme de abertura da Mostra de Longas do 13º Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, o Frapa, que será realizado até sexta-feira (7) na Cinemateca Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana e no Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223).

As sessões serão às 18h30min, na Sala Paulo Amorim, e às 19h, na Cinemateca Capitólio. A entrada é por ordem de chegada, com retirada dos bilhetes a partir das 17h30min na Paulo Amorim e a partir das 18h30min na Capitólio.

Kleber Mendonça Filho estará presente nos dois lugares. O cineasta pernambucano vai apresentar o início da exibição na Capitólio e, depois, participará de debate na Paulo Amorim, ao lado da produtora Emilie Lesclaux e da atriz Alice Carvalho. A mediação é do crítico Marcus Mello.

O ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho no set de "O Agente Secreto". Victor Jucá / Divulgação

Dos outros quatro títulos da Mostra de Longas do Frapa, todos com exibição na Sala Paulo Amorim, três ganharam Kikitos no Festival de Gramado, em agosto: Uma em Mil, documentário dos irmãos Jonatas Rubert e Tiago Rubert, na terça (4), às 19h, com debate mediado por Jorge Furtado; A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo, na quarta (5), às 19h, com Otavio Chamorro de mediador; e Nó, de Laís Melo, na sexta (7), às 19h, com Lillah Halla de mediadora. Completa a lista outro filme documental, Cais, de Safira Moreira, na quinta (6), às 19h, com mediação de Larissa Barbosa.

Todas as sessões são com entrada franca e terão recursos de acessibilidade, incluindo intérprete de libras durante os debates com os roteiristas de cada filme.

O Frapa também promove uma mostra competitiva com 14 curtas-metragens: A Vaqueira, a Dançarina e o Porco (CE), Amarela (SP), BELA LX-404 (RJ), Casulo (SP), Descamar (DF), Entre Corpos (AL), Eu Sou um Pastor Alemão (RJ), Logos (RS), Mãe da Manhã (RS), Mar de Dentro (PE), O Céu Não Sabe meu Nome (BA), Quando Eu for Grande? (PR), Samba Infinito (RJ) e VBP (Vacas Brancas Preguiçosas) (SP).

O festival é uma realização da Coelho Voador e da Epifania Filmes, com financiamento da Lei Paulo Gustavo, Instituto Estadual de Cinema (Iecine), Pró-Cultura RS, Secretaria de Estado da Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. A direção-geral é de Leo Garcia, com produção executiva de Mariana Mêmis Müller. Clique aqui para conferir a programação completa.

