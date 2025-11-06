"O Agente Secreto" estreia em muito mais cidades e muito mais cinemas do que "Ainda Estou Aqui"

Wagner Moura interpreta o personagem principal em "O Agente Secreto" (2025), filme de Kleber Mendonça Filho. Victor Jucá / Divulgação

Os números da estreia de O Agente Secreto (2025) nos cinemas do país, nesta quinta-feira (6), são estrondosos. O representante brasileiro na disputa por uma vaga no Oscar de melhor filme internacional entra em cartaz em 370 cidades e 730 cinemas, sendo exibido em 1,4 mil salas. É o maior lançamento nacional em 2025.

Com distribuição da Vitrine Filmes e patrocínio master da Petrobras, o longa-metragem escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho também supera com muita folga as cifras de Ainda Estou Aqui (2024). O título que trouxe para o Brasil o tão sonhado Oscar estreou no dia 7 de novembro do ano passado ocupando 776 salas de 459 cinemas em 189 municípios.

No dia em que foi lançado, Ainda Estou Aqui levou 50,3 mil espectadores aos cinemas. O público do primeiro fim de semana foi de 358 mil pessoas. No total, o filme de Walter Salles vendeu 5,7 milhões de ingressos, se tornando o sétimo mais visto na história.

As sessões de pré-estreia de O Agente Secreto atraíram 59 mil espectadores, que puderam ver muitos filmes em um só. Todos se acomodam e se misturam nas duas horas e 40 minutos de duração.

O Agente Secreto é um filme sobre memória e esquecimento, sobre opressão e resistência, sobre como acontecimentos do período da ditadura militar no Brasil (1964-1985) reverberam ainda hoje no país — quantas histórias foram mal contadas? Quantas biografias merecem ser reparadas?

É uma declaração de amor a Recife, a cidade do diretor e roteirista Kleber Mendonça Filho, com uma reconstituição de época (a do final dos anos 1970) primorosa comandada pelo designer de produção Thales Junqueira e pela figurinista Rita Azevedo, e uma declaração de amor ao cinema. Crítico no começo da carreira, o cineasta homenageia os clássicos Tubarão (1975) e A Profecia (1976) e celebra o ambiente em si, desde as filas na rua e os letreiros na marquise até a cabine do projecionista, que opera a experiência mágica e coletiva da sala escura — onde a plateia pode viver seu próprio romance, ou algo mais picante.

É um drama familiar sobre a relação de um pai com o filho, mas também é um thriller político sobre o papel da polícia, do empresariado e da imprensa durante os governos dos generais.

É um filme que valoriza a cultura nordestina — do sotaque ao frevo — ao mesmo tempo em que critica o sentimento de superioridade das regiões Sudeste e Sul.

É um filme que dá voz aos marginalizados ao mesmo tempo em que denuncia a indiferença da elite, seus privilégios e sua ganância.

É uma obra que espelha o típico sincretismo religioso do Nordeste na sua fusão de gêneros — o drama histórico, o suspense policial, até o terror sobrenatural — e no ecumenismo da trilha sonora: vai de Não Há Mais Tempo (Angela Maria) a If You Leave me Now (Chicago), de Love to Love You Baby (Donna Summer) a Eu Não Sou Cachorro Não (Waldick Soriano), de A Briga do Cachorro com a Onça (Banda de Pífanos de Caruaru) a Guerra e Pace, Pollo e Brace (Ennio Morricone).

É também a mistura de um realismo que não poupa sangue com um surrealismo que tem efeito cômico.

O diretor Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura no set de "O Agente Secreto". Laura Castor / Divulgação

Em maior ou menor grau, todos esses temas e todas essas características aparecem nos cinco longas-metragens anteriores de Kleber: Crítico (2008), O Som ao Redor (2012), Aquarius (2016), Bacurau (2019, com Juliano Dornelles) e Retratos Fantasmas (2023). Há rostos repetidos também: Carlos Francisco, Udo Kier, Wilson Rabelo, Rubens Santos, Thomás Aquino, Buda Lira, Tânia Maria, Suzy Lopes... Mas o principal nome do elenco é novidade na carreira do diretor pernambucano de 56 anos: o ator baiano Wagner Moura, 49.

Bem conhecido em Hollywood, onde disputou o Globo de Ouro pelo papel de Pablo Escobar no seriado Narcos, em 2016, e estrelou filmes como Guerra Civil (2024) e minisséries como Ladrões de Drogas (2024), Wagner é o garoto-propaganda da campanha rumo ao Oscar.

Conforme a imprensa dos EUA, Wagner Moura e O Agente Secreto têm grandes chances de emplacar, respectivamente, indicações aos prêmios de melhor ator e melhor filme internacional. Na lista de concorrentes a ser divulgada pela Academia de Hollywood no dia 22 de janeiro, o título também pode aparecer em outras categorias nobres do Oscar: melhor filme, direção e roteiro original. Até a atriz potiguar Tânia Maria, de 76 anos, já teve seu nome cotado entre as coadjuvantes.

Por "O Agente Secreto", Kleber Mendonça Filho recebeu o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes. SAMEER AL-DOUMY / AFP

Além do cartaz de Wagner Moura, deram visibilidade a O Agente Secreto outros três fatores. Primeiro, a conquista de três prêmios importantes no Festival de Cannes: melhor direção, melhor ator e melhor filme segundo a crítica).

O nome de Kleber já era reconhecido no Exterior: Aquarius ficou em quarto lugar no top 10 da revista francesa Cahiers du Cinèma em 2016 e valeu ao cineasta brasileiro o prêmio Directors to Watch no Festival de Palm Springs, na Califórnia, e Bacurau recebeu o Prêmio do Júri em Cannes, dividido com Os Miseráveis (2019), e foi eleito o melhor filme internacional pela Associação dos Críticos de Nova York.

Qual é a trama de "O Agente Secreto"?

Robério Diógenes, Wagner Moura e Igor de Araújo em "O Agente Secreto" (2025). Victor Jucá / Divulgação

A trama de O Agente Secreto se passa em 1977, como evidencia a exibição, logo na abertura, de uma coleção de fotos de ícones culturais daqueles tempos — Os Trapalhões, Chacrinha, Clara Nunes, a novela A Escrava Isaura (1976), o filme Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia (1977). O Brasil estava sob a ditadura militar, que jamais é mencionada.

Nem precisa ser citada nominalmente: o clima de medo difuso ou até de paranoia resultante da vida sob um governo autoritário impregna os ambientes das cenas e os relacionamentos entre os personagens. A recorrência do quadro com a foto oficial de Ernesto Geisel (1907-1996), gaúcho que ocupou a Presidência do país entre 1974 e 1979, ilustra a vigilância implacável e o cerceamento das liberdades de expressão e política.

Ao não pronunciá-la, O Agente Secreto transforma a ditadura em uma espécie de espectro. Simultaneamente, o véu sobre seu nome alude à teoria que o diretor e roteirista Kleber Mendonça Filho vem manifestando em entrevistas. Para a BBC News Brasil, ele disse:

— O Brasil, em 1979, passou pela Lei da Anistia. Todos os crimes hediondos, todos os psicopatas, estupradores, assassinos, sequestradores, que cometeram atos de violência em nome do regime militar, eles próprios se perdoaram e cinicamente perdoaram também o outro lado, as pessoas que lutaram contra a ditadura, que lutaram a favor da democracia. E isso eu acho que teve um efeito traumático na sociedade brasileira, que é esquecer para não lembrar. É uma amnésia autoaplicada, quase como uma injeção no bumbum. Isso foi muito ruim para a forma como nós brasileiros lidamos com a memória. O brasileiro adora dizer assim: "Não vamos falar sobre isso, não, isso é muito desagradável. Bola pra frente, deixa pra lá!". Quando eu estava escrevendo O Agente Secreto, eu pensava muito nisso: como vidas inteiras são esquecidas, apagadas.

Esse apagamento e esse esquecimento estão presentes já na primeira cena do filme. Dirigindo um Fusca amarelo, o personagem de Wagner Moura para em um posto de gasolina de beira de estrada para encher o tanque. A poucos metros das bombas de gasolina, jaz o corpo de um homem, protegido apenas por um papelão que tem uma única pedra por cima para impedir o vento de carregar a lápide improvisada.

Diante do espanto empático do protagonista, o frentista explica que não há ninguém para recolher o morto naquela semana de Carnaval: o dono do estabelecimento não liga, a polícia não vai se mexer até lá. O motorista do fusquinha já está para ir embora quando surge uma Brasília da Polícia Rodoviária Federal. Mas o corpo vai permanecer intocado e, na prática, ignorado. O que um dos patrulheiros quer é achacar Marcelo, o personagem principal de O Agente Secreto, um professor universitário da área da tecnologia industrial.

Essa sequência de abertura é excelente tanto na sua construção cinematográfica quanto na sua função como apresentação da história: estabelece o clima de suspense e mostra que a morte vive à espreita, que a polícia age contra os cidadãos e que o protagonista tem uma bagagem cheia de segredos e mistérios (todos bem guardados sob a atuação sutil de Wagner Moura, que investe em minúcias cataclísmicas).

Tânia Maria interpreta dona Sebastiana em "O Agente Secreto". Victor Jucá / Divulgação

Marcelo — isso se pode dizer sem dar spoiler — viajou a Recife para reencontrar o filho pequeno, Fernando, que ficou sob os cuidados dos avós maternos durante sua ausência.

— Agora minha paz acabou — diz a vó encarnada por Aline Marta Maia.

— Você acha que deveria estar aqui? — indaga o vô Alexandre (Carlos Francisco), projecionista no lendário cinema de rua São Luiz, um dos principais cenários de Kleber Mendonça Filho no misto de documentário e ensaio Retratos Fantasmas (2023).

Clandestino no próprio país, Marcelo quer se refugiar com Fernando no Exterior. Enquanto os passaportes não ficam prontos, o protagonista é acolhido em um condomínio por dona Sebastiana (Tânia Maria), que, com suas tiradas espirituosas, é a maior responsável pelos alívios cômicos do filme. Lá também moram, por exemplo, a dentista Claudia (Hermila Guedes) e um casal de angolanos exilados (interpretados por Isabél Zuaa e Licínio Januário).

Cena do filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho. Victor Jucá / Divulgação

Entrementes, conhecemos coadjuvantes de peso, como o delegado Euclides (Robério Diógenes), que trabalha na companhia de seus dois filhos — um de mãe, Sergio (Igor de Araújo), e outro de criação, Arlindo (Ítalo Martins). Mais adiante, surgirão em cena rostos famosos, como os de Maria Fernanda Cândido e Udo Kier, nomes em ascensão, casos de Gabriel Leone e Alice Carvalho, e atores que vamos querer ver mais vezes — Kaiony Venâncio é matador nas suas cenas.

Não cabe aqui detalhar quem é quem e o que cada um faz no filme, para não prejudicar a experiência do espectador. Um dos grandes prazeres de O Agente Secreto é tatear no escuro enquanto Kleber Mendonça Filho vai armando seu tabuleiro, introduzindo seus personagens e interligando a jornada de um com o destino de outro, o folclore recifense com a história do Brasil, o passado com o presente, os bilhetes de Fernando para o pai com os temas do apagamento da memória e da manipulação da verdade, a perna humana encontrada dentro de um tubarão com um gato que tem duas caras.

